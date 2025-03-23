وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي‭ ‬دمرت 59 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.



وأفادت الوزارة في منشور على تطبيق تيليغرام، بأنه تم تدمير 29 طائرة فوق منطقة روستوف الجنوبية و 20 فوق منطقة أستراخان والبقية فوق مناطق فورونيج وفولغوغراد وكورسك وساراتوف بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.