الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق مختلفة في إسرائيل.



وقال الجيش في بيان: "بعد انطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة في إسرائيل، اعترض سلاح الجو صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".