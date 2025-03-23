ترامب: أعتقد أن أوزوالد نفذ عملية اغتيال جون كنيدي... "ولكن هل تلقى مساعدة؟"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتقد أن لي هارفي أوزوالد هو من نفذ عملية اغتيال الرئيس الأسبق جون كنيدي عام 1963، لكنه تساءل عما إذا كان القاتل تلقى مساعدة.



وعندما سُئل ترامب عما إذا كان يعتقد أن أوزوالد هو قاتل كنيدي أجاب: "نعم .. وهذا ما كنت أعتقده دائما.. بالطبع هو، ولكن هل تلقى مساعدة؟"



وجاءت تصريحات ترامب في سياق مقابلة أجراها معه كلاي ترافيس، مؤسس موقع أوت كيك الرياضي على متن طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان).



وأكدت وزارة العدل وهيئات حكومية اتحادية أخرى على مدار العقود الماضية الاستنتاج القائل إن أوزوالد هو القاتل الوحيد. لكن استطلاعات الرأي تُظهر أن الكثير من الأميركيين ما زالوا يعتقدون أن مقتل كنيدي في دالاس كان نتيجة مؤامرة.



ونشرت الحكومة قبل أيام آلاف الوثائق الرقمية المتعلقة باغتيال كنيدي بناء على طلب من ترامب.



وخلال حملته الانتخابية العام الماضي، تعهد ترامب بتوفير مزيد من الشفافية حول مقتل كنيدي. وأمر مساعديه بعد توليه الرئاسة بوضع خطة لنشر السجلات المتعلقة باغتيال كل من روبرت كنيدي، شقيق كنيدي، وزعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ الابن عام 1968.