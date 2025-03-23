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كييف: روسيا أطلقت 147 طائرة مسيرة على أوكرانيا
أخبار دولية
2025-03-23 | 03:10
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كييف: روسيا أطلقت 147 طائرة مسيرة على أوكرانيا
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 147 طائرة مسيرة الليلة الماضية لاستهداف مناطق أوكرانية عدة.
وأفادت في منشور على تطبيق تيليغرام للتراسل، بأن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 97 طائرة مسيرة ولم تصل 25 طائرة مسيرة إلى أهدافها.
أخبار دولية
روسيا
مسيرة
أوكرانيا
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