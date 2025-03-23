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رئيس وزراء بريطانيا: ترامب محق بشأن الالتزام الدفاعي الأوروبي
أخبار دولية
2025-03-23 | 03:19
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رئيس وزراء بريطانيا: ترامب محق بشأن الالتزام الدفاعي الأوروبي
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب محق في مسألة أنه يجب على الدول الأوروبية أن تتحمل قدرا أكبر من أعباء الدفاع الجماعي عن نفسها.
وقال ستارمر في مقابلة مع الصحيفة: "نحتاج إلى التفكير في الدفاع والأمن بطريقة أكثر إلحاحا".
وذكرت الصحيفة أن ستارمر يحاول حشد قوة عسكرية متعددة الجنسيات يصفها بأنها تحالف من الراغبين في الحفاظ على أمن المجال الجوي لأوكرانيا وموانئها وحدودها بعد أي تسوية سلمية.
وفيما يتعلق بترامب، قال ستارمر: "أعتقد أن علاقتنا جيدة على المستوى الشخصي".
لكنه أشار الى أن سياسات الرئيس الأميركي مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب البريطاني وانتقاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسببت في "قدر كبير من الارتباك".
أخبار دولية
بريطانيا
كير ستارمر
ترامب
الدفاع الجماعي
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