إنذار إسرائيلي الى سكان تل السلطان في رفح: اخلوا المنطقة فوراً

#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة تل السلطان في رفح
⭕️بدأ جيش الدفاع هجوماً لضرب المنظمات الإرهابية حيث تعتبر المنطقة التي تتواجدون فيها منطقة قتال خطيرة.
⭕️شارع غوش قطيف يعتبر مسارًا إنسانيًا لاستخدامكم من أجل الانتقال الى منطقة المواصي.
🔴نحذركم:… pic.twitter.com/7uY6g8GBEV
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 23, 2025
#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة تل السلطان في رفح
⭕️بدأ جيش الدفاع هجوماً لضرب المنظمات الإرهابية حيث تعتبر المنطقة التي تتواجدون فيها منطقة قتال خطيرة.
⭕️شارع غوش قطيف يعتبر مسارًا إنسانيًا لاستخدامكم من أجل الانتقال الى منطقة المواصي.
🔴نحذركم:… pic.twitter.com/7uY6g8GBEV