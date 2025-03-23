إنذار إسرائيلي الى سكان تل السلطان في رفح: اخلوا المنطقة فوراً

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا الى سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة تل السلطان في رفح، مشيرا الى أن المنطقة التي يتواجدون فيها تعتبر "منطقة قتال خطيرة".



وقال: "بقاؤكم في مراكز الإيواء والخيام والبيوت أو الأنتقال عبر طرقات أخرى غير محددة تعرض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر. اخلوا المنطقة فوراً".