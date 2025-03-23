صحة غزة: عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع يتجاوز الـ50 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 تجاوز الـ50 ألفا.



وذكرت في بيان، أن عدد الشهداء وصل إلى 50021 قتيلا بينما بلغ عدد المصابين 113274 مصابا.