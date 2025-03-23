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إسرائيل توافق على فصل أحياء استيطانية بالضفة الغربية
أخبار دولية
2025-03-23 | 08:43
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إسرائيل توافق على فصل أحياء استيطانية بالضفة الغربية
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على خطة لفصل 13 حيا استيطانيا يهوديا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عن المناطق المجاورة لها.
وأشار عبر حسابه على منصة إكس، الى أنه "سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة"، وذلك في تعليق على الخطوة التي جاءت بعد الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وقال سموتريتش: "نواصل قيادة ثورة تطبيع وتنظيم في المستوطنات. بدلا من الاختباء والاعتذار، نرفع العلم ونبني ونعمر. هذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية المصادقة على فصل الأحياء الاستيطانية والاعتراف بها مستوطنات مستقلة، ووصفت الخطوة بأنها "استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها".
واستنكرت حماس التي تدير قطاع غزة أيضا هذه الخطوة في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها "محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية".
أخبار دولية
إسرائيل
الضفة الغربية
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