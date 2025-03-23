إيران: على الولايات المتحدة تغيير نهجها قبل أي محادثات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة مستحيل ما لم تغير سياسة الضغوط التي تتبعها، وذلك في وقت تستعد فيه طهران للرد على رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقترح التفاوض على اتفاق نووي جديد.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم عن عراقجي قوله: "في ظل هذه الظروف، لم يعد من الممكن الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة، إلا إذا تغيرت بعض التوجهات".



وأضاف: "عندما نقول لا للمفاوضات مع الولايات المتحدة، فإن ذلك ينبع من التاريخ والخبرة"، في إشارة إلى انسحاب ترامب خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست قوى كبرى عام 2015.



واعتبر عراقجي أنه "لا يمكن إحياء اتفاق 2015 بصيغته الحالية"، قائلا: "لن يكون ذلك في مصلحتنا، لأن وضعنا النووي تطور بشكل ملحوظ، ولم يعد من الممكن أن نعود إلى الأوضاع السابقة".



لكنه أشار الى أن اتفاق 2015 لا يزال من الممكن أن يشكل "أساسا ونموذجا للتفاوض".