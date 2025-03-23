البابا يطالب بالوقف "الفوري" للقصف الإسرائيلي على غزة

طالب البابا فرنسيس بالوقف "الفوري" للقصف الإسرائيلي على غزة واستئناف الحوار وصولا إلى الإفراج عن "جميع الرهائن" وإلى "وقف نهائي لإطلاق النار".



وكتب البابا في صلاة التبشير الملائكي: "يحزنني تجدّد الضربات الإسرائيلية المكثّفة على قطاع غزة".