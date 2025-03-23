البابا فرنسيس غادر المستشفى

غادر البابا فرنسيس مستشفى جيميلي في روما حيث كان يتلّقى العلاج منذ 14 شباط بسبب التهاب حادّ في الرئتين، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وأبطأت سيّارته البيضاء من سرعتها وقت مغادرة المستشفى كي يتسنّى للحبر الأعظم الجالس في المقعد الأمامي توجيه التحيّة للحشود.