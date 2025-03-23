روسيا تتوقع "مفاوضات صعبة" بشأن النزاع في أوكرانيا

قلّل الكرملين من توقعات التوصل إلى حل سريع للنزاع في أوكرانيا، قائلا إن المحادثات ما زالت في بداياتها. وحذّر من أن المفاوضات ستكون "صعبة".



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي: "هذا موضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من العمل. لسنا سوى في بداية هذا المسار"، مضيفا أن المفاوضات مع الولايات المتحدة في السعودية الاثنين ستكون "صعبة" وأن التركيز "الرئيسي" لموسكو سيكون على استئناف محتمل لاتفاق نقل الحبوب بشكل آمن في البحر الأسود.