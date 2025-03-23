الوفدان الأميركيّ والأوكرانيّ يجتمعان في الرياض

كشف مصدر في الوفد الأوكرانيّ عن أنّ المباحثات بين بلده والأميركيين في شأن هدنة محتملة في الحرب مع روسيا ستعقد مساء الأحد في مدينة الرياض.



وقال المصدر لوسائل إعلام من بينها وكالة فرانس برس إنّ "اللقاء مع الأميركيين مرتقب مساء" في العاصمة السعودية.