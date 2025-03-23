كايا تتوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية الاثنين

تتوجه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة الاثنين، للحث على الاستئناف الفوري لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفاد مكتبها.



وقال المكتب إنّ كالاس ستلتقي السلطات الإسرائيلية والفلسطينية للضغط من أجل "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن".