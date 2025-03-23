ويتكوف: "حماس" مسؤولة عن تجدد القتال في غزة

رأى المبعوث الأميركيّ الخاص ستيف ويتكوف أنّ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولة عن تجدد القتال في قطاع غزة بعد رفضها الجهود المبذولة للمضي فيما كان يُعتبر "اتفاقا مقبولا".



وقال ويتكوف في تصريح لقناة فوكس نيوز: "المسؤولية تقع على حماس. الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل".



وعبّر ويتكوف عن تفاؤله قبل محادثات مهمة ستعقد لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وأعرب عن اعتقاده بأنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين يريد السلام.

وقال إنّ رسالة الرئيس دونالد ترامب للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في شأن اتفاق نووي جديد محتمل هو محاولة لتجنب العمل العسكريّ.



وأضاف: "لسنا بحاجة إلى حل كل شيء عسكريا".



وأوضح أنّ الرسالة لإيران هي: "دعونا نجلس معًا ونرى ما إذا كان بإمكاننا، من خلال الحوار والدبلوماسية، الوصول إلى الحل الصحيح. إذا استطعنا، فنحن مستعدون لذلك. وإذا لم نستطع، فإن البديل ليس خيارًا جيدًا".