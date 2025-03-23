الجيش الإسرائيليّ: اغتيال القيادي السياسيّ في "حماس" صلاح البردويل

أكد الجيش الإسرائيلي اغتياله القيادي السياسي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) صلاح البردويل، السبت.



وأعلنت حماس في وقت سابق من اليوم أن البردويل قُتل في غارة جوية على خان يونس جنوب قطاع غزة.