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وفدان أوكرانيّ وأميركيّ شرعا في محادثات في السعودية
أخبار دولية
2025-03-23 | 12:12
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وفدان أوكرانيّ وأميركيّ شرعا في محادثات في السعودية
شرع وفدان أوكرانيّ وأميركيّ في محادثات في السعودية، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأوكرانيّ رستم أوميروف.
وأشار إلى أنّ جدول الأعمال يتضمن مقترحات لحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.
وقال أوميروف، الذي يرأس الوفد الأوكرانيّ، في منشور على فيسبوك: "ننفذ توجيهات رئيس أوكرانيا لتحقيق سلام عادل وتعزيز الأمن".
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