الجيش الإسرائيليّ: الفرقة التي نفذت عمليات في لبنان تستعد للعمل في غزة

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ إحدى فرقه التي نفذت عمليات في لبنان تستعد لعمل محتمل في غزة.



وقال الجيش: "بعد تقييم الوضع، بدأت الفرقة 36 الاستعدادات للعمليات في القيادة الجنوبية".



وأوضحت أنّ خلال الأشهر الماضية، "أكملت الفرقة عملياتها في لبنان ونشاطا للعمليات في المنطقة الشمالية استمر عدة أشهر".