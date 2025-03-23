الحكومة الإسرائيلية تصوت على حجب الثقة عن المدعية العامة للدولة

صوّتت الحكومة الإسرائيلية على حجب الثقة عن المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا، في مرحلة أولى من مسعى غير مسبوق لإقالتها، وفق ما اعلن وزير العدل.



ويأتي هذا القرار بعد بضعة أيام من إقالة الحكومة لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.