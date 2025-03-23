زيلينسكي: الوفد الأوكرانيّ يعمل في السعودية بطريقة بناءة للغاية

يعمل الوفد الأوكرانيّ المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة في السعودية بطريقة بناءة للغاية، وفق ما أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي.



ووصف المناقشات بأنّها مفيدة.



وقال زيلينسكي: "يعمل فريقنا بطريقة بناءة للغاية. المحادثات مفيدة للغاية، والوفود مستمرة في عملها".



وأضاف: "لكن مهما قلنا لشركائنا اليوم، علينا أن ندفع (فلاديمير) بوتين إلى إصدار أمر حقيقي بوقف الضربات. من أشعل هذه الحرب يجب أن يطفئها".