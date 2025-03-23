الجيش الاسرائيليّ والشاباك قتلا نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الشجاعية في "حماس"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ "القوات الإسرائيلية والشاباك قتلت خلال الايام الأخيرة نائب قائد لواء غزة، أحمد سلمان عوض شمالي".



وقال أدرعي: "تولى شمالي المسؤولية عن العمليات وإعداد الخطة الهجومية وبناء قوة اللواء، كما كان مسؤولاً خلال الحرب عن نشر القوات واستعدادات لواء غزة في مواجهة قوات الدفاع في المنطقة".



وأضاف: "وقُتل قائد كتيبة الشجاعية جميل عمر جميل وادية، الذي قاد الكتيبة طيلة معظم فترة الحرب بعد أن تولى هذا المنصب خلفًا لوسام فرحات".



وأوضح أنّ "وادية كان مسؤولاً عن ممارسة قوة الكتيبة ضد القوات الإسرائيلية، وعمل على إعادة تأهيل الكتيبة وإعادة تنظيمها".