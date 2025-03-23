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اغتيال عضو المكتب السياسيّ لـ"حماس" إسماعيل برهوم
أخبار دولية
2025-03-23 | 16:17
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اغتيال عضو المكتب السياسيّ لـ"حماس" إسماعيل برهوم
اغتالت إسرائيل عضو المكتب السياسيّ لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل برهوم في غارة جوية على مجمع ناصر الطبي في غزة، وفق ما أعلنت وكالة شهاب الإخبارية.
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