ترامب يعلن تأييد قاض جمهوري في سباق لملء منصب شاغر في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي انتقد قضاة "حزبيين" اتّهمهم بأنهم يقوّضون أجندته، تأييد المرشّح الجمهوري لمنصب شاغر في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن التي تعد ذات ثقل سياسي كبير.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال أن السباق على مقعد في المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن "كبير ومهم حقا" و"يمكن أن يكون ذا صلة كبيرة بمستقبل بلدنا".



ودعا الناخبين في الولاية إلى تأييد الجمهوري براد شيمل في مواجهة منافسته سوزان كراوفورد.



مستخدما لغة خطابية أشبه بتلك التي كان يعتمدها إبان خوضه حملته الرئاسية للعام 2024 في مواجهة كامالا هاريس، وصف ترامب كراوفورد بأنها "ديموقراطية يسارية راديكالية".



وقال إنها "تصر على إعادة المجرمين المتشددين الذين أبعدناهم إلى أماكن بعيدة، إلى بلدنا وعلى السماح للرجال بممارسة الرياضات النسائية، وعلى الحدود المفتوحة".