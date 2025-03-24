روسيا: دمرنا 28 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت 28 طائرة مسيرة أوكرانية في خلال الليل ودمّرتها.



وقالت الوزارة في منشور على تطبيق "تلغرام"، إنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة في أثناء تحليقها فوق منطقة كورسك الحدودية و12 أخرى فوق منطقة روستوف جنوب روسيا.



وأضافت الوزارة أن الطائرات الأربع المتبقية دُمرت فوق شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار ومياه بحر آزوف.

