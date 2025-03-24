مسؤول أوكراني: اصابة شخص واضرار بمنازل جراء غارة روسية على كييف

أعلن حاكم منطقة كييف ميكولا كلاشنيك، أن روسيا شنّت غارة ثالثة على التوالي في خلال الليل على العاصمة الأوكرانية، ما أدى إلى إصابة شخص واحد وإلحاق أضرار بمنازل عدة في المنطقة المحيطة بالمدينة.



وقال الحاكم كلاشنيك في منشور على تطبيق "تلغرام"، إن شخصا يبلغ من العمر 37 عاما أصيب بشظايا في الجزء العلوي من جسمه ورأسه، مشيرا الى أنه نُقل إلى المستشفى.



