المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء

رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وأمرت بإعادته إلى منصبه رئيسا موقتا، وفق وكالة يونهاب للأنباء، بانتظار البت بمصير الرئيس الحالي يون سوك يول الذي يواجه العزل أيضا.وذكرت وكالة يونهاب، أن قرار عزل هان رُفض بغالبية خمسة أصوات مقابل صوت واحد من قضاة المحكمة الثمانية، في حين صوّت قاضيان على رفض قرار العزل بالمطلق.