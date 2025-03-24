الخارجية الفرنسية: إيداع رئيس بلدية اسطنبول السجن يعتبر مساسا خطيرا بالديموقراطية

ندّدت وزارة الخارجية الفرنسية مساء الأحد، بإيداع رئيس بلدية اسطنبول وشخصيات أخرى السجن في تركيا، معتبرة أنه "يشكل مساسا خطيرا بالديموقراطية"، ومذكّرة بالتزام تركيا باحترام حقوق ممثلي المعارضة المنتخَبين.



وشدّد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو على أن احترام هذه الالتزامات هو عنصر أساسي في علاقاتنا وكذلك في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.



وأشار المتحدث، إلى أن تركيا بصفتها عضوا في مجلس أوروبا ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي انخرطت بحرية في الالتزامات على هذا الصعيد.