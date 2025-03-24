الخارجية الأميركية: روبيو ونتنياهو ناقشا العمليات الإسرائيلية بغزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير ماركو روبيو بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلال مكالمة هاتفية الأحد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.



وقال مسعفون وحركة حماس، إن ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى في غزة أودت بحياة خمسة أشخاص، بينهم عضو في المكتب السياسي للحركة.



وقالت إسرائيل إن هذا الهجوم استهدف عضوا "كبيرا" في الحركة.