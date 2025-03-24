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البيت الأبيض: تهديد الحوثيين يجبر حركة الشحن الأميركية على تجنب البحر الأحمر
أخبار دولية
2025-03-24 | 02:44
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البيت الأبيض: تهديد الحوثيين يجبر حركة الشحن الأميركية على تجنب البحر الأحمر
أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز الأحد، أنّ ثلاثة أرباع حركة الشحن الأميركية التي يجب أن تمر عبر البحر الأحمر تضطر حاليا إلى تجنّب المنطقة والمرور عبر الساحل الجنوبي لإفريقيا، بسبب الضربات التي ينفّذها الحوثيون في اليمن.
وقال والتز عبر شبكة "سي بي إس"، إنّ 75 في المئة من الشحنات البحرية التي ترفع العلم الأميركي تضطر الى المرور عبر الساحل الجنوبي لإفريقيا بدلا من قناة السويس.
ولفت الى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر ضرب الحوثيين وضربهم بقسوة، على عكس الإدارة السابقة في خلال عهد الرئيس جو بايدن.
وأكد مستشار البيت الأبيض أن الحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة، والحفاظ على التجارة مفتوحة، هو جانب أساسي من الأمن القومي الأميركي.
أخبار دولية
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