أوكرانيا: إسقاط 57 من أصل 99 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ليلا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 57 من أصل 99 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ليلا.



وقالت إن 36 طائرة مسيرة أخرى من نماذج مقلدة لم تصل إلى أهدافها.

ولم توضح ما الذي حدث للطائرات الست المتبقية.