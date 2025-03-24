الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على "احترام القيم الديمقراطية"

حثّت المفوضية الأوروبية تركيا على "احترام القيم الديمقراطية"، في أعقاب سجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.



وقال المتحدث باسم المفوضية غيوم ميرسيي: "نريد أن تبقى تركيا راسخة في أوروبا، ولكن هذا الأمر يتطلّب التزاما واضحا بالمعايير والممارسات الديموقراطية".