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انطلاق محادثات أميركية روسية في السعودية تتطلع لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

أخبار دولية
2025-03-24 | 08:15
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انطلاق محادثات أميركية روسية في السعودية تتطلع لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا
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انطلاق محادثات أميركية روسية في السعودية تتطلع لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

بدأ مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا محادثات في السعودية بهدف إحراز تقدم نحو وقف إطلاق نار واسع النطاق في أوكرانيا، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود قبل التوصل إلى الاتفاق الأوسع.

وتأتي المحادثات، بعد محادثات أميركية مع أوكرانيا أمس الأحد، بينما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعيه لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا.

ويقول البيت الأبيض إن الهدف من المحادثات هو التوصل إلى وقف إطلاق نار في البحر الأسود للسماح بحرية حركة الملاحة.

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