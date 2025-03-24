عراقجي: لا أحد يجرؤ حتى على ان يفكر في الاعتداء على إيران

أكّد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" أن لا أحد يجرؤ حتى على أن يفكر في الاعتداء على إيران.



ولفت عراقجي الى أنه لن تكون هناك حرب، مشيراً الى أن البلاد على أهبة الاستعداد الكامل لها، ويشمل هذا التأهب استعداد القوات المسلحة الايرانية وكوادر الإغاثة في البلاد.

وقال إن الطريق مفتوح لإجراء مفاوضات غير مباشرة، رافضًا احتمال إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن "ما لم يتغير موقفها تجاه طهران.