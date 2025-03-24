كايا كالاس تحذّر من أن ضربات إسرائيل على سوريا ولبنان قد تؤدي الى "مزيد من التصعيد"

حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس من القدس، من أن الضربات الإسرائيلية على سوريا ولبنان من شأنها أن تؤدي الى "مزيد من التصعيد" في المنطقة.



وقالت كالاس خلال مؤتمر صحافي إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "يجب أن تكون الأعمال العسكرية متناسبة، والضربات الإسرائيلية على سوريا ولبنان تنذر بمزيد من التصعيد".