بوتين يناقش مع نظيره الإماراتي محادثات أوكرانيا واتفاق أوبك+

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تتعلق باتفاق أوبك+ والمحادثات الروسية الأميركية بشأن أوكرانيا.



وذكر الكرملين أن بوتين شكر رئيس الإمارات على وساطته في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.