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أثينا: من غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى قريبا مع أنقرة بعد سجن إمام أوغلو

أخبار دولية
2025-03-24 | 10:02
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أثينا: من غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى قريبا مع أنقرة بعد سجن إمام أوغلو
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أثينا: من غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى قريبا مع أنقرة بعد سجن إمام أوغلو

أعلن متحدث باسم الحكومة اليونانية أنه من غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى مع تركيا في المستقبل القريب لمناقشة الخلافات القائمة بين الجانبين منذ زمن طويل، وذلك عقب إلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ورغم كونهما عضوين في حلف شمال الأطلسي، فإن هناك خلافات بينهما منذ عقود حول حدودهما البحرية في بحر إيجة والمجال الجوي فضلا عن قضية قبرص المقسمة عرقيا.

وبعد اتفاقهما عام 2023 على طي صفحة الماضي وإصلاح العلاقات، كان البلدان يستعدان لعقد مجلس تعاون رفيع المستوى هذا العام لمناقشة القضايا الثنائية.

لكن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس أعلن في مؤتمر صحفي أنه من غير المرجح عقد الاجتماع في المستقبل القريب، وذلك بعد القبض على إمام أوغلو المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار ماريناكيس الى أن الوضع في تركيا "مقلق" وأن اليونان تراقبه ومتمسكة بموقفها الرافض لما وصفته بالتنازلات على حساب "سيادة القانون والحريات السياسية".

وقال: "في ظل الظروف الراهنة، من الصعب كما تعلمون عقد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين اليونان وتركيا في أنقرة قريبا".

أخبار دولية

اليونان

تركيا

اجتماع

أكرم إمام أوغلو

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