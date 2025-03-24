وكالة: إيران تنفي تقارير عن إحتجاز أميركا ناقلات نفط إيرانية

ذكر موقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية اليوم الاثنين أن الوزارة نفت تقارير منسوبة لوزير النفط العراقي عن احتجاز الولايات المتحدة ناقلات نفط إيرانية.وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن ناقلات النفط الإيرانية التي احتجزتها القوات الأميركية في الخليج استخدمت وثائق عراقية مزورة.