ترامب يفرض رسومًا جمركية 25% على أي بلد يشتري النفط أو الغاز من فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن أي دولة ستشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.



وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن هذه الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثاني من نيسان.