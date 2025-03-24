اردوغان: الاحتجاجات على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول تحولت إلى حركة عنف

انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المعارضة الرئيسية، قائلا إن احتجاجاتها على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول ومنافسه السياسي الرئيسي تحولت إلى "حركة عنف".وفي حديثه عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، شدد أردوغان على أن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مسؤول عن أي ضرر بالممتلكات أو أذى يلحق بأفراد الشرطة خلال الاحتجاجات.وأشار الى أن "استعراضهم" سينتهي في النهاية وسيشعرون بالخجل من "الشر" الذي ارتكبوه في حق بلدهم.