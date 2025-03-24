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الخارجية الدنماركية: زيارة المسؤولين الأميركيين لغرينلاند "غير لائقة"

أخبار دولية
2025-03-24 | 11:51
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الخارجية الدنماركية: زيارة المسؤولين الأميركيين لغرينلاند &quot;غير لائقة&quot;
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الخارجية الدنماركية: زيارة المسؤولين الأميركيين لغرينلاند "غير لائقة"

اعتبر وزير الخارجية الدنماركي أن الزيارة المتوقعة لمسؤولين أميركيين، من بينهم مستشار الأمن القومي، إلى منطقة غرينلاند الدنماركية، "غير لائقة".
     
وقال الوزير لارس لوك راسموسن لقناة "تي في2": "لقد جرت انتخابات للتو في غرينلاند ولا توجد حكومة غرينلاندية"، مشيرا الى أنه سيكون من "غير اللائق" في هذه الظروف إجراء الزيارة إلى المنطقة التي تحظى بحكم ذاتي ويريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمها. 

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