اردوغان: تركيا ستواصل تنفيذ برنامجها الاقتصادي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تركيا ستواصل تنفيذ برنامجها الاقتصادي ولن تسمح للتقلبات التي حدثت في السوق خلال الآونة الأخيرة بالإضرار بمصالحها.



وأكد اردوغان في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، أن المؤسسات التركية تمكنت من التعامل بنجاح مع التقلبات التي حدثت في السوق خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن تأثيراتها ستكون محدودة وموقتة.



وقال: "أولويتنا الرئيسية هي حماية الاستقرار المالي الكلي".