اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تعرض مكتبنا في رفح لأضرار جراء قذيفة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أحد مكاتبها في رفح جنوب قطاع غزة تعرض لأضرار جراء قذيفة اليوم، لكن من دون وقوع إصابات.



ونددت اللجنة الدولية في بيان، بشدة بالهجوم على مقرها.



وأشارت الى أن الهجوم يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على العمل.



ولم تُحمّل اللجنة الدولية أي طرف مسؤولية الهجوم.