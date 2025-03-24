ترامب: سأعلن رسوما على السيارات والألمنيوم والأدوية قريبا

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعلن في القريب العاجل عن رسوم جمركية على السيارات والألمنيوم والأدوية.



وأوضح لصحفيين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى كل هذه المنتجات في حال واجهتها مشكلات مثل الحروب.