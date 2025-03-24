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الأمم المتحدة تقلص وجودها في غزة

أخبار دولية
2025-03-24 | 13:00
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الأمم المتحدة تقلص وجودها في غزة
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الأمم المتحدة تقلص وجودها في غزة

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، أن المنظمة ستقلص وجودها في غزة بعد مقتل خمسة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلال الأعمال القتالية، لكنها لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدات للمدنيين.

وقال البيان: "اتخذ الأمين العام قرارا صعبا بتقليص وجود المنظمة في غزة، حتى في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وتزايد قلقنا إزاء حماية المدنيين".

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الأمم المتحدة

غزة

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