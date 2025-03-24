حماس تنشر مقطعا مصورا لرهينتين إسرائيليين تحتجزهما في غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطعا مصورا لرهينتين إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.



ويظهر في الفيديو الذي لا يتجاوز الثلاث دقائق، ولا يمكن التحقق من تاريخ تسجيله، رجلان يجلسان على الأرض ويتحدثان بالعبرية مع رهينة أُفرج عنه سابقا، ويطالبانه بأن يروي تجربته في الأسر من أجل تسريع الإفراج عنهما.