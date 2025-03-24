ترامب يتوقع انضمام مزيد من الدول إلى اتفاقات أبراهام

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم مزيد من الدول إلى اتفاقات أبراهام.



وكشف ترامب لصحفيين في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أن مزيدا من الدول تريد الانضمام إلى الاتفاقات.



وذكر البيت الأبيض السعودية على وجه الخصوص بوصفها مشاركا محتملا في الاتفاقات على الرغم من أن السعوديين لديهم شكوك تجاه إسرائيل بسبب حرب غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".