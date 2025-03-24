الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوفين أطلقا من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "مقذوفين" أطلقا من قطاع غزة.



وقال الجيش في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار في المناطق القريبة من قطاع غزة، اعترض الجيش مقذوفين عبرا إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة".