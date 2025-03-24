ترامب: غرينلاند ربما تصبح جزءًا من أميركا في المستقبل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن إدارته تتعامل مع أشخاص في غرينلاند يريدون حدوث شيء ما، في إشارة إلى دعواته المتكررة بأن تضم الولايات المتحدة الإقليم الدنمركي شبه المستقل.



وقال ترامب لصحفيين بعد اجتماع مع مجلس الوزراء: "أعتقد أن غرينلاند قد تصبح شيئا في مستقبلنا".



وجاءت تعليقاته في الوقت الذي انتقد فيه زعماء من غرينلاند زيارة مقررة هذا الأسبوع سيقوم بها وفد أميركي رفيع المستوى إلى الإقليم بقيادة أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس جيه.دي فانس.