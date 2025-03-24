كارني: مستعد لإجراء مكالمة مع ترامب لكن بشروط كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني اليوم الاثنين أنه مستعد لإجراء مكالمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكنه سيفعل ذلك "وفقًا لشروطنا كدولة ذات سيادة".وانتخب كارني زعيمًا للحزب الليبرالي الحاكم في التاسع من آذار، ليصبح رئيسًا للوزراء تلقائيًا. وجرت العادة أن تُجرى اتصالات هاتفية مع الرئيس الأميركي بعد ذلك بفترة وجيزة، لكن الرجلين لم يتحدثا بعد.وقال كارني لصحفيين في نيوفاوندلاند في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية العامة: "أنا مستعد لإجراء مكالمة، لكن كما تعلمون، فإننا سنتحدث بشروطنا كدولة ذات سيادة، وليس مثلما يدعي هو ما نحن عليه".وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصادرات الكندية، وكثيرًا ما يصرح بأنه يفكر في ضم كندا، وهي تعليقات قال كارني إنها لا تراعي الاحترام وغير مجدية.