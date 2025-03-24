الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق عدة في وسط إسرائيل.



وأفاد الجيش بأنه اعترض الصاروخ "قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي"، لكن مراسلي وكالة فرانس برس في القدس سمعوا انفجارات عدة خفيفة بعيدة.

